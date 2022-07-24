猴痘列國際公衛緊急事件 抗病毒藥物8月抵台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨天宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。衛福部疾管署副署長莊人祥今天說，抗病毒藥物已完成簽約，最快8月抵台，採購數量保密。

疾管署下午發布新聞稿表示，WHO評估自今年5月全球爆發 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 疫情以來，病例數持續快速增加且受影響國家日益增多，昨天宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。台灣截至目前已通報10例病例，累計2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國。

疾管署已依專家建議規劃採購及儲備抗病毒藥物及洽談安全性較高的第三代天花疫苗，莊人祥接受媒體聯訪時表示，抗病毒藥物已完成簽約，正在安排運送班機，有望於8月提前到貨，採購數量預計目標為藥廠可提供最低限度，藥物使用對象為重症個案或重症高風險個案。

莊人祥說，第三代天花疫苗則仍在簽訂合約階段，希望可以在8月底前到貨。

疾管署長周志浩表示，面對猴痘疫情，台灣已經超前部署，將猴痘列為第二類法定傳染病，以利預作準備，現階段採取按部就班因應，全世界都在搶疫苗和藥物，採購量不可能很大，待確定會儘速向民眾報告。

針對外界關注台灣是否成立猴痘中央流行疫情指揮中心，周志浩表示，雖然現階段國內疫情狀況還好，但考慮猴痘傳播會集中在侷限性族群，因此不會以國內累計多少例個案為成立條件，未來將視鄰近國家疫情，評估成立與否。

疾管署已於6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」。全球自今年5月起於非猴痘疫區爆發疫情以來，累計至少74國地區報告1萬6836例確診，以歐洲及美洲區域疫情最嚴峻，前五名分別為西班牙、美國、德國、英國、法國。（編輯：管中維）1110724