國內無猴痘傳播跡象 疾管署續採購藥物及疫苗

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北25日電）據疾管署統計，國內累計11例猴痘通報病例，其中9例排除、2例為境外移入病例。指揮中心指揮官王必勝研判，國內無傳播跡象，也正持續採購藥物及疫苗，民眾無需緊張。

全球今年5月開始出現猴痘疫情，不僅病例數快速增加，快速蔓延多個國家，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前也宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

疾管署長周志浩今天下午在疫情記者會中表示，截至7月24日，全球累計1.7萬例猴痘確診病例，發生地區以歐洲、美國等地居多，因應猴痘疫情，台灣已超前部署，將猴痘列為第二類法定傳染病。

周志浩指出，國內至今累計11例猴痘通報病例，其中9例排除、2例確診均為境外移入病例，目前1人已康復且9名接觸者無疑似症狀，另1人住院中；綜觀全球猴痘病例，僅5例死亡且都在非洲，顯示其他國家猴痘病情發展相對輕微。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前疾管署正密切監視猴痘疫情，加上猴痘疫情大多牽涉特定族群，在國內暫無廣泛傳播跡象，疾管署也正持續採購藥物及疫苗，呼籲民眾不用過度緊張。

周志浩提醒，猴痘主要透過肢體、親密接觸傳播，但也不可排除透過飛沫或接觸到被污染環境而感染，民眾到國外流行地區時應避免與不特定人士進行肢體接觸，返國後如有發燒、紅疹、水泡或膿疱等症狀，務必通知檢疫人員或將病灶部位覆蓋好，就醫時與醫師說明旅遊史，以利研判。（編輯：張雅淨）1110725