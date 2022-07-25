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日本出現首起猴痘病例 東京30多歲男子感染

2022/7/25 19:38（7/25 20:14 更新）
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日本證實，一名30多歲住在東京都的男子感染猴痘，這是日本第一起猴痘病例。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）
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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本官方證實，一名30多歲住在東京都的男子感染猴痘，這是日本第一起猴痘病例。世界衛生組織（WHO）日前宣布將猴痘疫情列為全球公共衛生緊急事件。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，日本境內首度發現猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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病例，感染者是一名住在東京都的30多歲男性。此男有海外旅遊史。

日本政府上午召開有關猴痘防疫對策會議，討論準備猴痘治療體系相關工作。此外，內閣官房官員表示，東京都與厚生勞動省將共享相關資訊，討論今後的因應對策。（編輯：周永捷）1110725

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