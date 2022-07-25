美考慮公衛緊急狀態應對猴痘 白宮有信心撲滅

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮今天表示，他們有信心相關單位能透過加速疫苗接種和治療，撲滅國內的猴痘疫情。拜登政府內部正研究是否宣布進入公衛緊急狀態。

法新社報導，白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）在哥倫比亞廣播公司「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「猴痘疫情絕對可以控制。」

吉哈反駁兩個多月前各州開始出現第一批病例時，拜登政府對此束手無策的相關指控，稱「美國很快就採取因應行動」。

吉哈表示，猴痘疫情在美國爆發之初華府就採取「非常實質」的加速應對，包含近期向丹麥購買約80萬劑疫苗；5月猴痘疫情出現時，美國的猴痘疫苗庫存有限。

吉哈說：「計畫是要撲滅美國的猴痘病毒疫情，我認為我們能辦到。」

世界衛生組織（WHO）23日宣布將猴痘列為全球公共衛生緊急事件。目前這波猴痘疫情已波及74個國家地區，感染近1萬7000人。

部分聯邦眾議員及市長抱怨拜登政府對這波猴痘疫情的因應，其中民主黨籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）更在本週寫信給美國衛生部長，警告「聯邦政府未能做出該有的因應」。

美國這波猴痘疫情熱點在紐約市，大部分確診者為有男男性行為者。吉哈坦承病毒大多在男同志圈裡傳播，但強調其他群體也面臨猴痘風險，尤其是與確診者有密切接觸者。

CNBC報導，吉哈22日表示拜登政府考慮宣布進入公共衛生緊急狀態，看能否有助因應國內這波猴痘疫情。他強調目前尚無結論，「但衛生及公共服務部（HHS）內部討論熱烈」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，全美目前已通報2500多例猴痘確診，確診者遍布44個州、華府特區及屬地波多黎各。疫情較嚴重地區包含紐約州、加州、伊利諾州、佛羅里達州、哥倫比亞特區和喬治亞州。（實習編譯：周雨潔／核稿：陳亦偉）1110725