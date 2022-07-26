猴痘疫情蔓延 法已1700例美考慮宣布公衛緊急事件

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（中央社巴黎/華盛頓26日綜合外電報導）法國衛生部長布勞恩昨天表示，法國約有1700人感染猴痘。美國「華盛頓郵報」則報導，美國總統拜登政府正考慮是否宣布猴痘疫情為公共衛生緊急事件。

據路透社報導，布勞恩（Francois Braun）同時表示，截至目前，政府已開設約100個猴痘疫苗接種中心，逾6000人接受了預防性接種。

布勞恩呼籲出現病變或其他症狀的患者盡快自我隔離。他說，他不認為大眾面臨重大威脅，並表示政府將把疫苗接種行動重點放在被認為風險最大的目標群體上。

布勞恩接受法國BFM電視台（BFM TV）採訪時說：「（患者）概況是，他們主要是與其他男性發生過性關係的男性，但有人也可能因接觸患者的水疱而感染。」

布勞恩說，大部分感染發生在巴黎地區，並說本週巴黎將開設一個專門的猴痘疫苗接種中心。

另據「華盛頓郵報」（The Washington Post）昨天報導，拜登政府正在考慮是否宣布美國爆發的猴痘疫情為公共衛生緊急事件。

報導稱，政府還計劃任命一位白宮協調員負責監督美國對疫情的反應。被問及對此有何評論，白宮未立即回應。

美國上週首次確認兩例兒童感染猴痘病例。這種疾病患者會出現類似流感症狀和皮膚病變。

世界衛生組織（WHO）23日表示，猴痘疫情迅速蔓延，已構成全球公共衛生緊急情況。今年到目前為止，已有逾75個國家通報超過1萬6000起猴痘病例，非洲有5人染疫死亡。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110726