7/28本土增2萬3822例、62死 9歲童MIS-C合併闌尾炎

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案連續3天新增2萬多例，今天新增2萬3822例本土病例，確診個案增中重症143例，其中62人死亡。沒有兒童死亡個案，但新增5例兒童重症，分別為4例MIS-C及1例肺炎，其中一名9歲女童，曾接種過1劑疫苗，染疫後1個月被診斷為MIS-C合併急性闌尾炎。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午疫情記者會說明，今天新增2萬3822例本土個案，較上週同期減少1085例 ，降幅為4.4%，確診個案新增中重症中重症143例（中症88例、重症55例），其中62人死亡；另外，境外移入增149例。



今天新增62例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑疫苗、24人從未接種疫苗，40人年齡超過80歲。今天新增較年輕的死亡個案為一名40多歲女性。



這名女性未接種疫苗，有糖尿病等多重慢性病，7月22日快篩陽性，隔天在家中被家人發現意識改變，出現高燒至41度、呼吸急促等症狀，送往急診時已昏迷及嚴重休克，經插管及緊急治療後，安排收治加護病房，7月24日急救無效過世，死因為肺癌和併呼吸衰竭及敗血性休克。發病3天後病逝。



今天沒有新增兒童死亡個案，但新增5例兒童重症，分別為4例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）及1例肺炎。今天最年輕的MIS-C個案為2歲女童，無慢性病史，曾在7月3日確診COVID-19。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，2歲女童7月23日起出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛、食慾下降等症狀，7月25日至急診，診斷為急性腸胃炎及MIS-C，收治一般病房住院，目前仍在住院治療。



另一名MIS-C個案為3歲男童，無慢性病，6月17日確診，7月21日起出現發燒、眼睛浮腫、咳嗽、便秘、食慾下降等症狀，7月24日因為嘔吐送往急診，疑似MIS-C住院，目前仍在一般病房治療中。



還有一名MIS-C個案是5歲女童，無慢性病史，6月3日確診，7月19日起出現發燒、全身出疹、結膜紅、嘴唇浮腫、腹痛等症狀，前往急診，疑似MIS-C，收治住加護病房，預計今天下午轉至一般病房。



值得注意的MIS-C個案是無慢性病史9歲女童，6月1日接種過1劑疫苗，6月17日確診，7月17日起出現腹痛、發燒、腹瀉、嘔吐等症狀，7月22日前往急診，血壓偏低，疑似MIS-C，腹部電腦斷層有急性闌尾炎，收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇及抗生素等藥物治療，仍在加護病房，病況穩定。



今天新增的肺炎個案為12歲女童，有先天性神經肌肉疾病，長期在家中使用正壓呼吸器，曾在6月初接種1劑疫苗，7月22日喉嚨痛咳嗽有痰，快篩陽性，當天至急診Ｘ光顯示為肺炎，住加護病房使用呼吸器，使用瑞德西韋等藥物治療，目前仍在加護病房治療中，病狀穩定。



國內12歲以下兒童重症累計128例，25例是腦炎、20名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、62例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至7月27日，本土輕症、無症狀個案累計444萬4003例、占99.54%，中症累計1萬1436例、占0.26%，重症累計9200例、占0.20%，其中死亡累計7923人。（編輯：陳政偉）1110728

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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