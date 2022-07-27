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疫情趨緩 李秉穎：秋冬有利傳播恐小波流行

2022/7/27 10:34
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，但台大醫師李秉穎今天說，秋冬有利傳播，不能預期這波過去就完全太平沒事了，未來還有可能第2或第3小波流行，呼籲大家還是要打疫苗。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，台灣疫情曲線跟澳洲、紐西蘭類似，都是在1個半月上升到最高點，但過了3、4個月還在緩降，速度蠻慢的，台灣情形也是。

李秉穎說，他認為Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒和之前的COVID-19變異病毒，例如最早在英國發現的Alpha變種病毒、最早在印度發現的Delta變種病毒等都一樣，當疫苗接種和自然感染數變多，感染就是輕症為主。

不過，李秉穎說，每一波流行約3成的人會感染，若很多人沒有感染又沒有打疫苗，尤其秋冬有利傳播，不可能預期這一波過去，就完全太平沒事，未來還有可能第2或第3小波流行。

李秉穎呼籲，長者、高風險、免疫功能缺損等不要再等次世代疫苗，應快點接種，第4劑很重要，現在疫情正流行，若在等待中染疫進而引發重症，就會比較麻煩。（編輯：張芷瑄）1110727

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