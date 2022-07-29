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客機貨艙7/30起免消毒 入境通關快50分鐘

2022/7/29 15:15（7/29 16:19 更新）
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中央流行疫情指揮中心29日宣布，自30日零時起，取消客機貨艙消毒作業，僅保留行李上輸送帶時噴灑消毒。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心29日宣布，自30日零時起，取消客機貨艙消毒作業，僅保留行李上輸送帶時噴灑消毒。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，自7月30日零時起，取消客機貨艙消毒作業，僅保留行李上輸送帶時噴灑消毒，轉機行李則免消毒，入境流程預計可縮短40至50分鐘。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，台灣邊境政策設層層關卡，連帶導致旅客入境時間長，指揮中心指揮官王必勝日前說將檢討。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中宣布，自7月30日零時起，取消客機貨艙消毒作業。

莊人祥指出，客機貨艙消毒作業包括消毒和靜置，耗時約40到50分鐘，但考慮現在疫情和之前不同，加強所有人員防護及定期檢驗配套下認為可以放寬，旅客通關和等候時間可縮短。

根據指揮中心公布交通部民用航空局「因應COVID-19變種病毒強化航空器消毒清潔指引」，在貨艙消毒部分，取消目前貨艙消毒（約需40至50分鐘），僅保留行李上輸帶時，進行噴灑消毒。

至於轉機行李則免消毒，將持續落實行李運送設備定期清消作業。

有關客艙消毒，指揮中心表示，目前入境旅客於機場採檢陽性率仍高，且多為Omicron BA.5等新型異株，因此現階段仍維持，後續滾動調整。（編輯：管中維）1110729

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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