社區恐BA.5傳播鏈 王必勝：疫情估8月中下旬開始

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，以高雄造船廠案分析，社區內恐已有其他傳播鏈，預估BA.5本土疫情可能從8月中下旬開始，至於規模及時程較難推估。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增一起BA.5社區傳播群聚，指標個案家庭接觸者病例今天定序出爐，確定為BA.5家庭群聚，至於職場染疫狀況，仍待相關接觸者定序出爐。

高雄造船廠出現國內首起BA.5社區群聚，王必勝今天下午疫情記者會中說，現階段監測到而言，由此案顯示社區裡可能已有其他BA.5社區傳播；國際間影響較大的區域是東亞國家，未來觀察重點是醫療量能是否受壓迫，及重症、死亡率有無明顯增高。

全台專責、負壓病房共9166床、空床5778床、空床率63%，其中台北區48.2%、北區59.8%、中區71.2%、南區58.6%、高屏區66.4%、東區89.8%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4526床、空床率59.5%；32家地方加強型防疫旅館2191床、空床數889床、空床40.6%。

對於未來BA.5疫情走向趨勢，王必勝說，各界預估有的樂觀、有的悲觀，但都是根據不同模型推算出的不同結果，目前預估，BA.5本土疫情可能從8月中下旬開始，至於規模多大、持續多久還難估計，將持續持續監測國內外BA.5感染及流行狀況。

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台大公衛學者陳秀熙提出，若台灣BA.5本土疫情沒有出現大流行，9月後單日新增個案數可能低於5000例以下，對此，王必勝說，這只是預測，尤其提到BA.5流行規模不大，是要以實際發生狀況來看，這算是比較樂觀的看法，如果台灣疫情走向可以這樣當然很好。

據統計，昨天共開3475人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2969份、默沙東「莫納皮拉韋」506人份，今年以來累計開立約42萬4322人，包括共34萬5381人倍拉維及7萬8941人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110727