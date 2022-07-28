政院：入境檢疫維持3+4 總額管制每週4萬人符需要

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院發人羅秉成今天表示，邊境總額管制人數已放寬到每週4萬人，目前觀察可滿足民眾與旅客的需要，而國際疫情再起，為謹慎因應，入境檢疫政策暫時維持「3+4」措施。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣現行邊境管制措施，每週上限總額為4萬人，入境檢疫政策為「3+4」，各界關注是否仍有放寬可能。

羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，指揮中心在本週擴大防疫會議時已說明，總額管制人數每週4萬人，目前觀察已可滿足民眾與旅客的需要。

至於邊境管制維持「3+4」措施，羅秉成說，是因為必須留意國際疫情再起，包括Omicron亞型變異株BA.4及BA.5等，所以一定要非常小心謹慎。

他表示，行政院長蘇貞昌也特別指示指揮中心，邊境管制措施要從專業、國際趨勢，以及防疫需求等面向判斷，當然也要視情形兼顧經濟、民生與國際往來的必要。（編輯：郭無患）1110728