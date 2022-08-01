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8/1本土1萬6352例創93天新低 增36死、中重症39例

2022/8/1 14:03（8/1 14:40 更新）
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國內1日新增1萬6352例COVID-19本土病例，時隔3個多月新低。圖為7月31日民眾在台北車站大廳席地而坐、稍事休息。（中央社檔案照片）
國內1日新增1萬6352例COVID-19本土病例，時隔3個多月新低。圖為7月31日民眾在台北車站大廳席地而坐、稍事休息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）COVID-19本土新增個案數創4月30日後、相隔93天新低，但國際疫情再起，今天新增1例BA.2.75境外移入，自泰國入境，4同行者安排採檢，這是國內第2例BA.2.75病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午說明，新增1萬6352例本土個案，睽違約93天新低，病例數目持續呈現緩慢下降趨勢，現階段每週新增個案數，下降幅度會愈來愈少，以此分析，國內疫情已達平穩階段。

確診個案新增中重症39例（中症8例、重症31例），中重症數是5月3日以來最低，其中36人死亡；另外，境外移入增232例。新增36例本土病例死亡個案，年齡介於60歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。

新增的36例死亡個案中，35例具慢性病史，21例未接種3劑疫苗，14人從未接種疫苗，24人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天沒有新增特殊重症個案，也沒有新增死亡或重症兒少個案。

國內疫情趨緩，但國際疫情漸升溫，羅一鈞表示，新增1例BA.2.75境外移入病例，個案自泰國入境，為40多歲男性，曾接種2劑疫苗，7月20日入境時採檢為陰性，進入防疫旅館檢疫，23日起出現頭痛症狀，快篩及PCR均為陽性。

羅一鈞說，這名個案Ct值13.4，基因定序為BA.2.75，已於7月31日解除隔離；據疫調，個案入境時共有4名同行者，入境採檢均為陰性，目前正安排採檢。據統計，國內至今累計2例BA.2.75個案，均為境外移入病例，分別自印度及泰國入境。

根據指揮中心統計，今年1月至7月31日，本土輕症、無症狀個案累計453萬2419例、占99.54%，中症累計1萬1635例、占0.25%，重症累計9420例、占0.21%，其中死亡累計8110人。（編輯：管中維）1110801

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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