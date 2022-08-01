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高雄船廠職場未定序出BA.5 研判疫情無外擴

2022/8/1 14:24（8/1 14:41 更新）
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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，由於沒有發現職場中有其他BA.5株個案，研判疫情並無外擴，南部船廠疫情算是告一段落。圖為5月17日高雄民生醫院社區篩檢站民眾採檢情況。（中央社檔案照片）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，由於沒有發現職場中有其他BA.5株個案，研判疫情並無外擴，南部船廠疫情算是告一段落。圖為5月17日高雄民生醫院社區篩檢站民眾採檢情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）高雄船廠BA.5株不明感染源案，指標個案為5旬船廠工，確定有家庭群聚，針對病毒量較高的職場確診接觸者皆完成定序，無人驗出BA.5株，研判並無外擴，船廠疫情告一段落。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠出現員工感染BA.5，造成家庭群聚，船廠確診員工定序持續進行中，中央流行疫情指揮中心日前研判疫情源頭在職場可能性高。

南部船廠日前有員工感染BA.5且造成家庭群聚，經匡列職場接觸者採檢，第1波確診者中有4人驗出BA.2病毒株、3人病毒量太低無法定序，第2波確診者共4人，地方衛生單位針對其中2例新案進行定序，結果今天出爐。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，南部船廠剩餘2名染疫員工基因定序結果，其中1人因病毒量過低無法定序，另一人檢出BA.2病毒株。由於沒有發現職場中有其他BA.5株個案，研判疫情並無外擴，南部船廠疫情算是告一段落。（編輯：陳政偉）1110801

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