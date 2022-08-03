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陳秀熙：台灣經歷BA.2大流行 應可度過BA.5難關

2022/8/3 13:15
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（中央社記者陳至中台北3日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中引述海外研究，認為台灣經歷Omicron BA.2大流行後，社區已具有免疫保護牆，應可度過未來BA.5的難關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天在記者會中表示，目前本土疫情持續呈現緩降趨勢，據國外經驗，當疫情到低點數週後，Omicron BA.5病例就可能攀升。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙帶領研究團隊，今天透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析國際疫情趨勢及相關研究發展。

陳秀熙指出，台灣在「重症減害」的策略下，最近一週（7月24日到31日）相較前一週，每日中症率從每10萬人0.41人降到0.21人，照護效益增加20個百分點；每日重症率從每10萬人0.36人降到0.24人，照護效益增加14個百分點，顯示已經逐漸走出Omicron疫情的控制。

面對未來BA.5的威脅，研究團隊引述丹麥近期研究，針對預防BA.5感染保護力，先前曾感染過Alpha病毒株者為65.4％，曾感染Delta為46.9％，曾感染Omicron則可達93.6％。

陳秀熙表示，台灣今年遭遇Omicron BA.2大流行後，社區已具有免疫保護牆，應可度過未來BA.5的難關，不必過度焦慮。

研究團隊也引述另一份來自葡萄牙的研究，發現有接種疫苗加強劑的個案，可降低BA.5住院率達77％，降低死亡率達88％。美國BA.5已成為主要流行株，但並未有如BA.2大流行的情形，多數醫療量能可保留給非COVID-19的占床，可供台灣參考。（編輯：陳清芳）1110803

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