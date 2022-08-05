8/5本土2萬1577例增54死、98例中重症 MIS-C兒童添5例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北5日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，新增2萬1577例COVID-19本土病例，中重症98例，其中54例死亡。兒童一口氣新增5例MIS-C重症病例，有1例休克仍在加護病房救治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，國內新增2萬1577例本土病例，比上週同日少6%，疫情持續緩降；另新增292例境外移入病例。

指揮中心表示，確診個案中新增98例中重症個案（中症51例、重症47例），其中54人死亡，死亡個案年齡介於40歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、22例從未接種疫苗，32例年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增死亡個案中年紀較輕的是2名40多歲男性，有心血管疾病或神經系統病史慢性病史，確診住院期間都出現心肌梗塞等共病併發症，經治療仍病逝。

羅一鈞指出，今天共新增5例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，年齡介於1歲到9歲，有3人住一般病房、1人住加護病房、1人已出院。

羅一鈞表示，1歲女童7月2日確診、7月29日陸續有疑似症狀，8月2日至急診檢查發現結膜炎、草莓舌等症狀，診斷MIS-C住院；3歲女童有過敏性鼻炎病史，曾於6月19日確診，7月30日陸續出現發燒等疑似症狀，8月1日至急診檢發現查冠狀動脈擴大，診斷為MIS-C住院，還在一般病房治療中。

另一名住在一般病房的9歲女童曾於5月23日確診，7月29日出現發燒、腹瀉、腹痛等症狀，8月2日就醫疑似腸胃炎脫水住院，症狀持續且出現紅疹，懷疑MIS-C，住一般病房治療中。

他表示，目前仍在加護病房的是5歲男童，曾於7月4日確診，7月30日出現發燒、皮疹等症狀，8月2日至急診發現血壓偏低、發炎指數增高，疑似MIS-C住院，8月3因低血壓、休克轉加護病房，使用免疫球蛋白及升壓劑治療，病況已回穩。

羅一鈞說，已出院個案為7歲女童，曾在5月28日打過1劑輝瑞兒童疫苗，6月8日確診，7月13日陸續出現發燒、頸部淋巴結腫等症狀，7月15日至急診，疑似MIS-C住院，檢查發現冠狀動脈擴大，給予免疫球蛋白等藥物治療，已在7月20日出院。

國內12歲以下兒童重症累計151例，26例腦炎、20例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、84例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月4日，本土輕症、無症狀個案累計461萬7968例、占99.54%，中症累計1萬1905例、占0.25%，重症累計9618例、占0.21%，其中死亡累計8283人。（編輯：管中維）1110805

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）