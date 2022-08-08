輝瑞嬰幼兒疫苗完整接種需12週 莊人祥：盼降低副作用

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ACIP專家8日針對滿6個月至未滿5歲幼兒輝瑞疫苗提供接種建議，完整施打3劑需12週，比仿單11週耗時。圖為醫護人員幫兒童施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）ACIP專家今天針對滿6個月至未滿5歲幼兒輝瑞疫苗提供接種建議，完整施打3劑需12週，比仿單11週耗時。指揮中心發言人莊人祥解釋，第1、2劑比仿單多出1週，主要是希望降低副作用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嬰幼兒疫苗接種持續，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午舉行專家會議，會中專家就6個月至4歲嬰幼兒輝瑞疫苗接種建議進行討論。

經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，專家建議，參酌疫苗臨床試驗、衛福部食藥署核准輝瑞嬰幼兒疫苗適應症與劑量及其他國家預防接種政策，建議接種3劑基礎劑，每劑3微克（mcg），第1劑與第2劑間隔至少4週，第2劑與第3劑間隔至少8週。

事實上，依據食藥署仿單，輝瑞嬰幼兒疫苗需要接種3劑，第1、2劑間隔3週，2至3劑間隔8週，共需11週。莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，專家決定輝瑞嬰幼兒疫苗完整施打3劑須12週，主要是因為過去台灣成人及青少年接種BNT疫苗、幼兒施打輝瑞疫苗，都習慣間隔4週。

莊人祥說，將過去台灣施打BNT輝瑞疫苗經驗，比照在這次輝瑞嬰幼兒疫苗，可降低副作用發生風險，也可以接種地點方便作業，避免發生成人、青少年、幼兒及嬰幼兒施打間隔錯亂情形發生。

莊人祥說，建議6個月至4歲嬰幼兒以同一廠牌完成應接種劑次，有關輝瑞嬰幼兒疫苗接種作業實施時間，由於現階段仍在安排疫苗貨運航班，指揮中心將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。（編輯：管中維）1110808

輝瑞嬰幼兒疫苗施打間隔不縮短 不建議混打

（中央社記者陳婕翎台北8日電）衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議今天開會決定，6個月至4歲嬰幼兒接種輝瑞COVID-19疫苗，施打3劑間隔不縮短；另外，專家不建議嬰幼兒疫苗混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陸續出現BA.5株零星社區傳播，中央流行疫情指揮中心預估1至2週後確診數會攀升，疫苗接種作業持續。輝瑞嬰幼兒疫苗最快何時開打，ACIP專家會議下午開會討論決定。

ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎在專家會議後接受媒體聯訪時表示，會議中討論內容包含接種細部建議、嬰幼兒在接種疫苗時，若出現打第1劑為4歲，但接種第2劑已年滿5歲，或打第2劑為4歲，但接種第3劑已年滿5歲，上述對象應如何選擇接種嬰幼兒劑型或幼兒劑型。

防範COVID-19疫情危害孩子健康，嬰幼兒疫苗持續接種，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗完成簽約，採購190萬劑，依仿單，輝瑞嬰幼兒疫苗須接種3劑，間隔11週才能完整接種。外界關注輝瑞嬰幼兒疫苗是否可能縮短接種間隔。

李秉穎日前曾表示，若國內疫情急速升溫，就可能考慮縮短施打間隔，但他今天會後提到，現階段疫情嚴重程度沒有到需要修改地步，第1、2劑間隔4週，2至3劑間隔8週，共需12週。

另外，李秉穎表示，今天會議中專家對於嬰幼兒疫苗混打議題也達成共識，不建議嬰幼兒接種輝瑞疫苗後，混打莫德納嬰幼兒疫苗，其餘輝瑞嬰幼兒疫苗接種細節將由指揮中心統一說明。（編輯：管中維）1110808