更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐盟：Novavax疫苗須加註心臟發炎副作用警語

2022/8/4 09:37（8/4 10:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐盟藥品管理局3日表示，Novavax疫苗應將心肌炎和心包膜炎列為新的副作用。（美聯社）
歐盟藥品管理局3日表示，Novavax疫苗應將心肌炎和心包膜炎列為新的副作用。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦3日綜合外電報導）歐盟藥品管理局（EMA）建議諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的COVID-19疫苗加註兩種心臟發炎症狀可能性的警語，為這種迄今尚未獲得廣泛接種的疫苗增添負擔。

歐盟藥品管理局今天說，根據少數幾起通報案例，應在諾瓦瓦克斯生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗Nuvaxovid產品資訊部分，將心肌炎和心包膜炎列為新的副作用。

諾瓦瓦克斯表示，Nuvaxovid疫苗在臨床試驗期間並沒有出現對心臟發炎的擔憂，將會蒐集更多數據，還說最常見的心肌炎原因是病毒感染。

美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯表示：「我們將與相關監管機關合作，確保我們的產品資訊與我們對接下來數據的共同解讀一致。」

路透社報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）6月間標示Nuvaxovid存在心臟發炎風險。

心肌炎和心包膜炎先前被認定為美國莫德納（Moderna）和輝瑞大藥廠（Pfizer）/BioNTech所生產突破性mRNA疫苗的罕見副作用，多發生在年輕男性身上，絕大多數患者都能完全康復。

歐盟藥品管理局今天表示，之前已要求諾瓦瓦克斯針對這些副作用的風險提供額外數據。

歐盟藥品管理局上個月時，將嚴重過敏反應認定為Nuvaxovid疫苗的潛在副作用。

諾瓦瓦克斯希望那些選擇不接種BNT和莫德納疫苗的民眾會青睞Nuvaxovid疫苗，因為它仰賴的技術數十年來被用在對抗B型肝炎和流感等疾病上。

不過，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據，自去年12月開打迄今，歐洲僅施打約25萬劑Nuvaxovid疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110804

延伸閱讀
美國FDA授權Novavax疫苗 18歲以上族群適用Novavax疫苗來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看璩大成：無論何種疫苗 打滿3劑都有保護力Novavax引嚴重過敏？指揮中心：尚無不良反應通報
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族