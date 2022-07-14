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美國FDA授權Novavax疫苗 18歲以上族群適用

2022/7/14 10:40（7/14 11:04 更新）
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美國食品暨藥物管理局13日授權讓18歲以上民眾施打Novavax疫苗，擴大美國民眾的疫苗接種選項。（美聯社）
美國食品暨藥物管理局13日授權讓18歲以上民眾施打Novavax疫苗，擴大美國民眾的疫苗接種選項。（美聯社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今天授權讓18歲以上民眾施打諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，擴大美國民眾的疫苗接種選項。

「紐約時報」報導，這款兩劑型疫苗被授權作為成人的主要接種系列，而非加強針，一開始可能會使其市場受限。拜登政府本週稍早表示將採購320萬劑疫苗，足以讓美國160萬人完整接種疫苗。政府在宣布採購時表示，諾瓦瓦克斯預計將在「未來幾週內」完成品質測試，這是發放疫苗前的必要步驟。

諾瓦瓦克斯盼自家疫苗能吸引那些拒絕輝瑞大藥廠（Pfizer）/BioNTech和莫德納（Moderna）疫苗的民眾接種，這兩個廠牌的疫苗採用mRNA技術。美國有22%左右的人迄今連一劑COVID-19疫苗都尚未接種。

由美國公司製造的諾瓦瓦克斯疫苗在數十個國家已可施打。美國先前僅授權接種3款COVID-19疫苗，其中兩款是根據mRNA技術研發。

法新社報導，FDA局長克里夫（Robert Califf）在聲明中說，批准諾瓦瓦克斯疫苗的緊急授權，「讓尚未接種COVID-19疫苗的美國成人有另一個選項，而這個選項同樣符合FDA對安全、有效性和製造品質的嚴格標準」。

諾瓦瓦克斯疫苗需在相隔3週內施打兩劑，使用的是比mRNA疫苗更傳統的技術。坊間有許多關於mRNA疫苗的陰謀論，儘管施打這種疫苗已證明是安全的。

諾瓦瓦克斯的疫苗含有病毒的一部分，可誘發免疫反應，這也是許多其他常見疫苗使用的研發方法。

在美國與墨西哥有數千人參與的臨床試驗中，諾瓦瓦克斯疫苗對預防感染有症狀COVID-19的有效性達90%。然而，這些臨床試驗是在Delta與Omicron變異株出現前展開。

美國成人的疫苗接種率約達77%。美國政府本週已宣布，預期FDA將批准緊急授權，因此已採購320萬劑諾瓦瓦克斯疫苗。

美聯社報導，在開始讓民眾接種疫苗前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）必須建議應該如何接種，決定預計下週出爐。

諾瓦瓦克斯醫藥公司執行長爾克（Stanley Erck）告訴美聯社，他預計美國將非常快速地讓尚未接種的成人施打諾瓦瓦克斯疫苗。他說，接種行動應在月底展開。

爾克說，FDA已在評估讓12歲以上孩童接種這款疫苗。諾瓦瓦克斯也提交追加劑的數據，包括先前「混打」過輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗民眾的數據。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110714

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