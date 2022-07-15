Novavax引嚴重過敏？指揮中心：尚無不良反應通報

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北15日電）歐盟藥品管理局（EMA）認定Novavax疫苗可能出現嚴重過敏反應。指揮中心今天說，任何疫苗在仿單上都有類似警語，目前國內共5萬611人接種，尚無接獲不良反應通報。

歐盟藥品管理局（EMA）昨天認定，嚴重過敏反應是美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax Inc）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的潛在副作用。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，任何疫苗的仿單上都會標示類似警語，民眾若對疫苗中的成分可能過敏就不要打，或打完之後出現不良反應，下一劑就不要打，包括之前的AZ、莫德納、BNT等疫苗的仿單都有標示。

首批Novavax疫苗50.4萬劑8日起各縣市陸續開打，莊人祥表示，截至目前為止，累計5萬611人接種，都沒有不良事件通報。

各界關注輝瑞嬰幼兒COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）審查進度。莊人祥表示，藥廠最近會送來最後一批文件，就會開始審查，合約部分也還在洽談中。（編輯：管中維）1110715