5至11歲兒童接種疫苗 9人心包膜炎或心肌炎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心13日公布國內5至11歲幼童打疫苗副作用統計，打第1劑疫苗出現心包膜炎或心肌炎共2人、接種第2劑者7人。圖為醫護為兒童施打COVID-19疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北13日電）國內COVID-19疫情未歇，疫苗持續接種，指揮中心今天公布國內5至11歲幼童打疫苗副作用統計，打第1劑疫苗出現心包膜炎或心肌炎共2人、接種第2劑者7人，將持續追蹤。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種3萬7480人次，截至目前累計接種5870萬816人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.44%、第2劑85.31%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率70.74%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.94%。

接種疫苗是預防重症方法之一，但有研究發現新變種BA.2.3.7可能增加急性腦炎風險，尤其國內染疫兒童常見重症為腦炎，讓不少家長擔心。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，兒童重症個案有15例定序，其中12例為BA.2.3、3例為BA.2。

羅一鈞進一步說明，上述個案病毒定序結果均與這波本土疫情病毒株相同，未檢出BA.4、BA.5或其他BA.2衍生變異株，如BA.2.12.1或BA.2.75，但他仍呼籲，家長儘速帶家中符合接種疫苗資格的孩子完成施打，降低重症發生風險。

「數位新冠病毒健康證明」系統今天起新增美國（部分州）、日本、加拿大、澳洲（雪梨）等採用Smart Health Card（SHC）格式；有媒體詢問，高端疫苗爭取獲得美國認可入境進度，指揮中心發言人莊人祥說，高端還在等待世界衛生組織（WHO）團結試驗疫苗結果，同步持續爭取其他國家認可。

打疫苗無法完全避免感染，確診即時使用口服抗病毒藥物，可雙管齊下降低重症死亡風險，據統計，昨天共開4539人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3539份、默沙東「莫納皮拉韋」1000人份，今年以來累計開立約37萬1858人，包括共30萬320人倍拉維及7萬1538人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬981床、空床6470床、空床率58.9%，其中台北區45.2%、北區54.9%、中區66.8%、南區56.6%、高屏區69.1%、東區50.6%。羅一鈞說，今天下午將討論下修專責病房開設數，增加病床周轉情形。

另外，近期有民眾表示自己公司要求往嘴巴噴酒精殺菌，不符合就懲處，羅一鈞說，並不認同這樣的做法，將酒精噴進嘴巴會刺激粘膜，對殺菌效果不好，也不會排除病毒，不需要這樣做，也不建議額外如此要求。（編輯：陳政偉）1110713

（指揮中心提供）