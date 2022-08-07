中國現琅琊病毒可感染人類 疾管署將建立檢測定序方式

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）中國出現新興傳染病「琅琊病毒」，中國山東、河南近期發現35例感染個案，衛福部疾管署副署長莊人祥說，將加速建立實驗室核酸檢測定序標準化方法，不排除納入重點監測項目。

醫療期刊NEJM在8月4日刊出一篇新文章提及，北京、青島微生物學者在山東、河南發現一種新的可以感染人類的病毒，命名為瑯琊病毒（Langya virus、LayV）。指揮中心發言人莊人祥今天下午表示，據了解，當地已經發現35例感染瑯琊病毒個案，其中26例只感染瑯琊病毒，其他9人有感染其他病毒。

莊人祥說，這些僅染感瑯琊病毒的個案，症狀包含身體發熱、無力、咳嗽等，現階段沒有傳出死亡個案。瑯琊病毒是屬於副黏液病毒科，在人工飼養的動物中，5%犬隻有血清陽性、山羊陽性率為2%。

莊人祥進一步說明，針對25種動物檢驗，其中鼩鼱，也就是台灣俗稱的錢鼠，血清陽性比率達27%最高，推測為琅琊病毒天然宿主。以現階段追蹤資料顯示，患者之間沒有密切接觸史或共同接觸史，推測人類感染只是偶發性、散發性事件。

莊人祥說，研究對琅琊病毒個案9名密切接觸者進行密切追蹤，沒有出現人類傳播證據，琅琊病毒能否人傳人暫時無法下結論，後續還需要密切監測。由於琅琊病毒是一種新病毒，琅琊病毒已發表期刊，基因序列也會同時公布，台灣實驗室將加速建立核酸檢測定序標準化方法。

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莊人祥表示，檢驗方法建立技術不難，工作日後最快一週內完成。未來將視琅琊病毒疫情走向，不排除納入重點監測項目，現階段還在找動物傳染有關的證據，疾管署將與農委會合作，盡快瞭解國內動物是否有類似疫病存在，如果境內動物無病毒，要從國外傳進來的機率就會更低。

至於疾管署是否規劃派員至中國實際了解當地疫情狀況，莊人祥表示，最近一次派員是2020年派人至武漢了解COVID-19疫情，但以過去中國大陸發現「發熱伴血小板減少綜合症」，當初並未派員，也可建立檢測方法，在國內發現有類似個案，是否派人還需要再評估。（編輯：卞金峰）1110807