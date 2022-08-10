邊境再鬆綁 15日起所有來台旅客免搭機前2日PCR陰性證明

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北10日電）邊境管制再鬆綁，中央流行疫情指揮中心今天宣布，15日起，所有來台旅客取消搭機前2日內PCR陰性報告，但若境外篩檢陽性者，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機。

繼7月14日起開放台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者，登機前免附2天內PCR證明，及7月25日起新增持外國護照（不包含港澳）的6類人士可以入境，邊境管制今天進一步放寬。

中央流行疫情指揮中心表示，因應各國邊境管制政策已經逐步開放，經評估國際間多數國家已免除旅客搭機前檢驗報告規定，並考量現行台灣仍維持入境機場唾液PCR檢測及入境檢疫3+4等措施，可於邊境進行防疫。

指揮中心表示，15日零時（航班表定抵台時間）起，「所有來台旅客」搭機前取消持2日內PCR報告，旅客應事前安排檢疫處所、自備個人手機及完成線上健康/檢疫申報，扺台配合機場港埠唾液採檢及續行入境檢疫3+4規定。

但若境外篩檢陽性者，指揮中心強調，仍維持自採檢日起7日內暫緩搭機，避免疫病跨境傅播。

指揮中心提醒，全球疫情雖然有持平略降趨勢，但疫情瞬息萬變，呼籲請旅客抵台後仍務必遵守各項檢疫、防疫措施；將持續監視國際疫情、變異株威脅及旅客入境篩檢執行情形，如國際疫情變化且經評估將對台灣防疫造成重大威脅時，不排除再重啟此項措施。（編輯：張芷瑄）1110810