孩童可能為BA.5染疫主要族群 陳秀熙籲速打疫苗[影]

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公衛專家陳秀熙表示，Omicron嚴重程度雖不及Delta，但綜觀國際經驗，疫苗涵蓋率低的兒童可能成為下波主要感染族群，呼籲儘速接種疫苗。圖為7月北市大安區幸安國小校園集中施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北10日電）本土Omicron BA.5疫情蠢蠢欲動，公衛專家陳秀熙表示，Omicron嚴重程度雖不及Delta，但綜觀國際經驗，疫苗涵蓋率低的兒童可能成為下波主要感染族群，呼籲儘速接種疫苗。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙帶領研究團隊，今天透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」，分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情的防疫重點，以及目前Omicron BA.5變異株對兒童及青少年族群的影響。

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

陳秀熙表示，相較Delta變異株，美國兒童在Omicron疫情流行期間，住院、加護病房及呼吸器使用率都較低，顯示Omicron嚴重度較輕微。

即便如此，日本在Omicron BA.4、BA.5本土疫情期間單日確診數仍高達30萬人，死亡率也有上升趨勢，陳秀熙說，進一步分析發現，0歲至19歲的兒童及青少年染疫數明顯上升，成了BA.5疫情下主要感染的族群，可能與疫苗接種有關。

陳秀熙指出，台灣孩童疫苗接種狀況並不理想，6個月至4歲嬰幼兒涵蓋率僅12％、5歲至11歲也不到50％，在上一波疫情中已是主要的染疫族群之一，眼看BA.5本土疫情將升溫，加速疫苗接種相當關鍵。

陳秀熙說，疫苗不僅可降低染疫及重症風險，也能有效降低孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，法國研究顯示，孩童接種疫苗可使MIS-C風險降低90％；丹麥一項針對Omicron的研究也發現，接種疫苗可降低89％的MIS-C風險，呼籲父母儘速帶孩子接種，別等到疫情嚴峻才來施打疫苗。（編輯：陳清芳）1110810