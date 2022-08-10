第4輪快篩實名制擬下週開賣 備戰BA.5本土疫情

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北10日電）指揮中心指揮官王必勝今天宣布，BA.5疫情最快8月中升溫，民眾可提早準備快篩試劑，預計下週將開賣第4輪快篩實名制，明後天就會公布確切時間及販售方式。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持穩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，本土Omicron BA.5疫情最快8月中下旬將升溫，暫不考慮開放外國人申請觀光簽證，也不會開放旅遊團出團。

因應BA.5疫情來襲，王必勝除了呼籲家長儘速帶孩子接種疫苗，降低重症、死亡風險，同時也提醒民眾把握疫情升溫前的空檔準備快篩試劑，預計下週將推出第4輪快篩實名制，明後天就會公布確切時間以及販售方式。

國內日前出現多名本土BA.5確診病例，媒體追問後續基因定序進度。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5本土病例接觸者共有2人仍在定序中，結果尚未出爐，其餘接觸者不是陰性，就是檢驗陽性但因病毒量過低，無法定序。

台大公衛學院教授陳秀熙觀察發現，新竹、苗栗、花蓮、台東等縣市0歲至19歲兒童及青少年染疫狀況較嚴重，有媒體好奇是否與暑假出遊有關。

王必勝表示，會持續觀察這些縣市的特定族群確診數增加情形、與其他縣市和其他族群比較，同時掌握此現象持續多久，作為疫情監測參考數據，如未來認為有需要也會研擬相關措施。

因應快篩陽性視同確診政策，指揮中心宣布社區篩檢站自11日起退場，外界好奇是否有縣市申請展延。

王必勝指出，目前各縣市社區篩檢站陸續暫停作業，也會給予一定緩衝期，至今尚未接獲展延申請。他並強調，PCR仍有其角色，並不是社區篩檢站退場後不做PCR，只是回歸醫療院所協助採檢工作。（編輯：張雅淨）1110810