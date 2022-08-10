指揮中心：疫情穩定但再下降幅度有限 可能產生變化

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本土COVID-19單日個案數持續為1萬至2萬多例。圖為小朋友在高雄市鳳山區公園休憩避暑。中央社記者董俊志攝 111年8月10日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北10日電）本土COVID-19單日個案數持續為1萬至2萬多例，指揮中心分析，今天確診數與上週同期相當，顯示國內疫情處於穩定狀況，但再下降幅度有限，不排除可能產生變化。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩在下午疫情記者會中說明，今天新增2萬3665例本土個案，確診個案新增中重症85例（中症59例、重症26例），其中25人死亡；另外，境外移入增143例。

今天新增25例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，24例具慢性病史、14例未接種3劑疫苗、10人從未接種疫苗，18人年齡超過80歲。

新增死亡個案中較年輕的是一名30多歲男性，曾打3劑疫苗，有酒精性肝硬化病史，7月開始出現走路會喘、全身虛弱、下肢水腫等症狀，症狀持續約1個月，8月4日因發燒、胸悶至急診，檢查發現有出血性休克及嚴重貧血。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這名男性個案在醫院採檢PCR陽性確診，住院給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於8月6日病逝，死因為肺炎合併敗血性休克、肝硬化合併腸胃道出血。

今天沒有增加兒童死亡個案，但新增一名兒童重症個案，1歲男童無慢性病，8月2日出現發燒、咳嗽等症狀，快篩陽性確診，隨後返家服藥，8月3日因呼吸困難有雜音至急診，呼吸窘迫、胸凹、血氧濃度下降，X光顯示兩側肺炎。

羅一鈞表示，醫院緊急替男童插管使用呼吸器，安排入住加護病房，診斷為肺炎、哮吼併呼吸窘迫，給予瑞德西韋等藥物治療，8月8日移除呼吸器，8月9日轉入一般病房，病況穩定並持續住院中。

國內12歲以下兒童重症累計156例，26例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、88例孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有26人死亡，9例腦炎、5例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至8月9日，本土輕症、無症狀個案累計471萬9155例、占99.54%，中症累計1萬2128例、占0.25%，重症累計9791例、占0.21%，其中死亡累計8445人。（編輯：張雅淨）1110810