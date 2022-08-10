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8/10本土2萬3665例 增25死、中重症85人

2022/8/10 13:47（8/10 14:53 更新）
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圖為小朋友配戴口罩前往花博公園遊玩，在園內開著電動玩具車。中央社記者吳家昇攝 111年8月9日
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北10日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬3665例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症85例，其中25人死亡；另境外移入增143例。1110810

影片來源：衛生福利部疾病管制署

以下為疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增23,808例COVID-19確定病例，分別為23,665例本土個案及143例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,665例本土病例，為10,937例男性、12,712例女性、16例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,379例），臺中市（2,962例），桃園市（2,675例），臺北市（2,627例），高雄市（2,075例），臺南市（1,703例），彰化縣（1,056例），苗栗縣（747例），新竹縣（730例），新竹市（611例），屏東縣（565例），宜蘭縣（546例），雲林縣（517例），花蓮縣（409例），南投縣（398例），基隆市（387例），嘉義縣（359例），嘉義市（265例），澎湖縣（253例），臺東縣（224例），金門縣（161例），連江縣（16例）。

指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為13例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、14例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月19日至8月8日，死亡日期介於6月20日至8月7日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增143例境外移入個案中，為71例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（12例），泰國（7例），美國（6例），菲律賓（4例），馬來西亞（2例），肯亞、奧地利、柬埔寨、瑞士、香港、新加坡、印尼及日本（各1例），另104例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至8月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,249,365例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,439,957例排除），其中4,801,676例確診，分別為22,317例境外移入、4,779,305例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,298例COVID-19死亡病例，其中9,283例本土，個案居住縣市分布為新北市2,013例、臺北市1,053例、臺中市922例、高雄市856例、臺南市727例、桃園市697例、彰化縣544例、屏東縣389例、雲林縣283例、南投縣273例、苗栗縣215例、基隆市及嘉義縣各210例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣151例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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