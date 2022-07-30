口罩政策暫不放寬 張上淳：放鬆疫情會上來

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氣溫居高不下，民眾期待口罩政策再鬆綁。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳30日說，暫時不會放寬，BA.5已進入社區，若放鬆，疫情很快會上來。圖為民眾走在台北市士林區街頭，儘管天氣炎熱，仍戴好口罩防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）氣溫居高不下，民眾期待口罩政策再鬆綁。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，暫時不會放寬，BA.5已進入社區，且長者COVID-19疫苗覆蓋率仍不足，若放鬆，疫情很快會上來。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，即起鬆綁戴口罩規定，騎機車、腳踏車時可免戴口罩，從事戶外工作者若在空曠處工作也不必佩戴。

近期天氣炎熱，各界關注口罩政策何時進一步放寬。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在「台大醫院127週年院慶研討會-精準醫療之現況與展望」會後接受媒體聯訪表示，室外戴口罩比較不舒服，室內有空調還好，主要還是要看疫情控制到什麼程度，逐步放寬。

張上淳指出，長者疫苗施打率嚴格來說「還不是那麼足夠」，且Omicron亞型變異株BA.5已初步進入社區，如果再放鬆，疫情很快就會上來，將影響長者的死亡率，因此須視疫情走向滾動式調整。（編輯：陳政偉）1110730