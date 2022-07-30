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7/30本土2萬1273例 4旬男解隔後高燒40.9度死亡

2022/7/30 14:05（7/30 15:17 更新）
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國內30日新增2萬1273例COVID-19本土病例。圖為民眾戴口罩在台北士林區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）
國內30日新增2萬1273例COVID-19本土病例。圖為民眾戴口罩在台北士林區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）指揮中心今天宣布國內出現第2例染疫中暑死亡病例，這名40多歲男子有慢性病史，打過2劑COVID-19疫苗，日前確診解隔後上班反覆高燒，體溫高達攝氏40.9度，送急診就醫，最後仍不幸過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，國內新增2萬1273例本土病例、228例境外移入病例。

莊人祥說，確診個案中新增156例中重症（中症109例、重症47例），其中60人死亡；死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，57例具慢性病史、42人未打滿3劑疫苗，30例從未接種疫苗，30人年齡超過80歲。

莊人祥表示，今天最年輕死亡個案為一名40多歲男性，有冠狀心臟動脈疾病，有慢性心臟衰竭、慢性阻塞性肺病等慢性疾病，打過2劑COVID-19疫苗。7月12日確診，19日隔離期滿，21日當天上班時反覆高燒到40.9度，加上意識改變，趕緊送往急診，醫師診斷為熱中暑，於24日不幸過世，死亡原因為熱中暑和COVID-19感染，這也是第2例中暑併COVID-19染疫死亡個案。

莊人祥表示，今天兒童重症新增1例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C），9歲男童沒有慢性病史，未曾接種COVID-19疫苗，5月16日曾確診，7月24日開始陸續出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、嘔心、嘔吐、食慾下降等症狀，7月26日到急診檢查有結膜炎、頸部淋巴結腫、發炎指數升高、心臟收縮率下降等症狀，診斷為MIS-C，收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

有關滿6個月至5歲莫德納嬰幼兒COVID-19疫苗涵蓋率，莊人祥說，昨天5歲以下接種疫苗共9351人接種，累計8萬1366人，占該年齡層10.3%。

國內12歲以下兒童重症累計137例，25例是腦炎、20名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、71例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110730

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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