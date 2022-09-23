韓國鬆綁口罩規定 室外集會活動免戴

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國國務總理韓悳洙今天宣布進一步鬆綁防疫規範，9月26日起室外戴口罩義務全面解除，但為防範冬季疫情再起，仍暫時維持室內戴口罩規定。

韓聯社報導，韓悳洙今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中央災難安全對策本部會議時作以上表示，包括參加50人以上室外集會及公演、體育競賽等皆不須戴口罩。

韓悳洙向在防疫規範鬆綁下仍自發防疫的所有國民表示感謝，承諾將在綜合考量專家意見後持續解除相關規定，減少對民眾造成的不便。

但考量流感患者增加及COVID-19疫情可能在冬季再次擴散風險，仍將暫時維持室內戴口罩規定。

時隔3年，韓國疾病管理廳16日對全國發布流感注意報，據當局統計，9月4日至10日為止平均每1000人中有5.1人出現流感症狀，超過警告標準的4.9人。當局自21日起對幼兒、孕婦、高齡族群提供免費流感疫苗接種，截至22日的單週每1000人中感染人數降至4.7人。

22日單日新增COVID-19確診數則降至2萬9108例，較前一天減少3901例，較一週前減少近2.3萬例，較兩週前則減少4萬多例。重症人數時隔45天降至400例以下，來到399例。

韓國今年初起逐步鬆綁防疫規定，中央防疫對策本部在22日記者會中表示，這次夏季疫情擴散期間，在未採取社交距離規範的狀況下，7到9月確診死亡率為0.05%，較1到7月Omicron BA.1與BA.2病毒株擴散期間致死率0.1%降低一半，顯示醫療體系因應量能穩定。

韓悳洙指出，當局對國內一萬人進行調查顯示，約97%受調民眾體內保有COVID-19抗體，其中推估約20%是未確診感染者。（編輯：馮昭）1110923