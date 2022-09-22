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邊境解封 領務局：29日起新增日韓等國入境免簽

2022/9/22 17:16
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）配合政院宣布國境解封措施，外交部領務局今天公告，9月29日起，日、韓、智利、以色列、尼加拉瓜等5國可免簽證來台90天。

新加坡、馬來西亞、多明尼加等3國可免簽證來台30天，泰國、菲律賓、汶萊等3國可免簽證來台14天。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，自29日起邊境將取消唾液採檢，並將入境旅客家用快篩試劑的發放數量，從原本的2劑增加為4劑。

外交部領務局今天也發布更新版的公告，除了原本9月12日已開放歐、美、邦交國恢復入境免簽證待遇，9月29日起新增日本、韓國等11國家，來台恢復免簽證待遇。

在免簽證「試辦期滿暫停適用對象」的欄位，則新增了俄羅斯，並以括號註記「正研議是否延長試辦」。俄羅斯來台的21天免簽證試辦措施，於今年7月31日屆期停用。

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領務局公告指出，持宏都拉斯護照但所載出生地是中國者，不適用免簽待遇；持貝里斯、史瓦帝尼、諾魯、聖克里斯多福、聖露西亞、吐瓦魯護照所載出生地為中國、阿富汗、巴基斯坦、奈及利亞、利比亞、伊拉克、伊朗、敘利亞、葉門者，也不適用。

領務局公告指出，針對恢復免簽證來台的各國旅客，所持護照有效期限須達6個月以上，但持美國護照及日本護照，效期僅須長於擬停留日期即可。（編輯：黃國倫）1110922

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