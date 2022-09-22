0+7入境檢疫預計10/13上路 何時該快篩？可以外出用餐嗎？QA一次看

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邊境分階段解封，入境「0+7」制度預計10月13日上路，同時也將開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。圖為台北松山機場，民眾在觀景台觀賞飛機起降。中央社記者趙世勳攝 111年9月22日

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（中央社網站）入境免居家檢疫的0+7新制預計10月13日上路，同時取消旅行社出團禁令、開放非免簽國觀光等，入境者可搭乘大眾交通工具嗎？7天自主防疫期間可以去餐廳用餐嗎？什麼時間點要快篩？中央社整理相關資訊供你了解。

入境者免居家檢疫從哪天開始實施？

預計10月13日起實施。

中央流行疫情指揮中心9月22日表示，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，第一階段為自9月29日零時起（航班表定抵台時間）調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計10月13日實施。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

入境者可搭大眾交通工具嗎？

如果無症狀，可以搭乘大眾交通工具。

入境者都會拿到4劑家用快篩抗原快篩試劑嗎？

2歲以上旅客4劑家用抗原快篩試劑，未滿2歲者，因考量家用快篩試劑適用對象年齡限制，其自主防疫期間無需執行快篩檢測。

入境後什麼時間點要用快篩？

1.入境當天或自主防疫第1天。

2.自主防疫期間外出時，需有2天內快篩檢測陰性結果。

3.自主防疫期間有症狀時。

自主防疫地點有什麼規範？

1.符合1人1室（獨立衛浴）條件的自宅、親友住所或旅館為原則。

2.自主防疫期間應儘量避免接觸重症高風險對象（包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等）。

7天自主防疫期間可以外出、上班上學嗎？

無症狀且須有2天內快篩檢測陰性結果可以外出、可以上班上學，但要全程戴口罩、維持社交距離；有飲食需求可暫時拿下口罩，用畢後立即戴口罩。

7天自主防疫期間可以去餐廳用餐嗎？

若有用餐需求，可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位時及餐點用畢後應立即戴口罩。

快篩陽性如何就醫？

快篩陽性應儘速就醫，可透過遠距／視訊診療、委由親友或由地方政府衛生局安排至診所或負責居家照護的責任院所（含衛生所）評估快篩陽性結果。

確診的話可以在原本自主防疫地點居家照護嗎？

若是輕症個案，可在防疫旅館或原自主防疫地點（不含一般旅館）進行居家照護。

確診後如何就醫？

確診後若有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送（雙方全程佩戴口罩）或依地方衛生局安排就醫。就醫時請戴醫用口罩，且禁止搭乘大眾運輸工具前往。

7天自主防疫期間可以去醫院陪病、探病嗎？

不行，禁止前往醫院陪病、探病。指揮中心也建議延後非急迫性需求之醫療或檢查，並避免前往長照機構。

（編輯：簡莉庭）1110922