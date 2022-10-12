時隔936天 全球COVID-19旅遊警示13日降回二級

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指揮中心宣布，13日起全球COVID-19旅遊疫情建議降為第二級（警示：Alert）。圖為家長帶孩子在台北松山機場觀看飛機起降。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）指揮中心宣布，自明天凌晨零時起全球COVID-19旅遊疫情建議降為「第二級」（警示：Alert），正式結束從2020年3月21至今、時隔936天的建議「第三級」（警告：Warning）。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會表示，因應國內邊境放寬管制措施，及國際間各式交流需求，宣布自明天凌晨零時起，全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊疫情建議等級調降至第二級：警示（Alert）。

莊人祥表示，目前全球COVID-19疫情持平，各國因檢測量縮減，致病例數可能低估，傳播力較強BA.5變異株仍為全球主流株，且持續出現新變異株，預期COVID-19全球疫情仍持續。

但據現有研究顯示，接種COVID-19疫苗加強劑對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡有效方式，對健康風險衝擊相對為輕，加以民眾疫苗接種率提升，因此全面調降COVID-19旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert），建議國人於預計出國日14天前應完整接種疫苗並加強個人防護。

莊人祥說明，旅遊疫情建議等級設立目的，為提供民眾出國前注意旅遊目的國家疫情狀況及個人防護準備參考。目前因全球各國均逐步開放邊境、放寬境內防疫措施，旅途間往來頻繁密切，出入各國/地區感染風險已無顯著差異。

莊人祥提醒，民眾出國個人加強防護措施包括完整疫苗接種、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，為避免感染及衍生重症風險重要關鍵。

指揮中心再次呼籲，隨著邊境穩健開放，民眾逐步回歸常態生活，出國前先諮詢旅遊醫學門診，抵台前14天，如出現發燒、腹瀉、出疹、咳嗽等疑似傳染病症狀，請於入境時主動告知疾管署檢疫人員，以即時獲得適切的評估及照護處置。（編輯：陳政偉）1111012