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口罩令何時放寬 薛瑞元：不宜現在解除

2022/10/12 11:16
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）入境0+7等新制將上路，各界關注口罩令何時解除。衛福部長薛瑞元今天在立法院表示，台灣仍在BA.5疫情高原期，且秋冬流感季將至，口罩令不宜現在解除，將視疫情逐步開放。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長薛瑞元、數位發展部次長闕河鳴、經濟部、國家科學及技術委員會等就「後疫情時代下醫療科技發展願景，及如何於基礎設備建置、病人數位落差與分級醫療落實等面向周延遠距醫療政策」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委賴惠員質詢時，引用媒體報導數據詢問口罩令是否要解除。薛瑞元表示，數據正確但解讀要謹慎，目前台灣正在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.5疫情高原期，但國外早已過高峰，若以非高峰與高峰的數字相比，對台灣不公平。

薛瑞元說，口罩令不宜現在解除，還是要看疫情流行趨勢判斷，且接下來將面臨秋冬流感季，口罩有一定保護力，未來將視疫情逐步開放。（編輯：張雅淨）1111012

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