王必勝允台灣防疫不走回老路 拚重症死亡率可控盼與病毒共存

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指揮中心指揮官王必勝表示，在疫情可控制狀況下，盼與病毒共存達到保護脆弱族群等5大目標。圖為高雄市前金區1處社區篩檢站。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北11日電）台灣將於13日開放邊境，實行「0+7」入境新制，指揮中心指揮官王必勝強調，在疫情可控制狀況下，盼與病毒共存達到保護脆弱族群等5大目標，承諾台灣防疫不走回老路。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，王必勝今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，這週疫情較前兩週增加約9.1%，處於高原期波動，近兩天單日新增個案數都比上週同期下降，但不排除與連假效應有關，提醒民眾仍應遵守防疫相關規範。

台大公衛學者詹長權昨天在臉書發文提及，今年是COVID-19災難年，預估COVID-19死亡將躍升今年第5大死因。

詹長權指出，台灣目前確診總人數升至全球第19高，關鍵在於防疫指揮系統和防疫措施無法達成「與病毒共存」目標，最想聽到總統蔡英文國慶演說內容是台灣防疫的新方向。

王必勝表示，台灣今年4月起正式宣布從清零轉向與病毒共存，新台灣防疫模式執行至今半年，重點在「可控」二字，盼與病毒共存達5大目標，第1點是重症、死亡率可控、第2點是維持醫療量能、第3是保護脆弱族群、第4是篩檢就醫給藥管道流程便利，最後則是恢復正常生活、促進經濟成長。

王必勝指出，分析經濟合作暨發展組織（OECD）重點國家COVID-19致死率，台灣致死率為0.17%，排名第6低，評比方面相當好，今年台灣重症情形也是持平。雖然台灣疫情仍在高峰期，但每週致死率持續下降。他對每條逝去的生命都很惋惜不捨，也能體恤家屬心情。

至於有媒體提到，台灣應走向低確診數的共存，王必勝說，不知所謂的低確診數的共存是否是要比照中國清零，但唯一確定的是台灣不會走回老路，不再停班停課等。

廣東韶關出現中國首次檢出的Omicron變異株BA.5.1.7，韶關市政府指出，BA.5.1.7是傳染性極強、傳播速度極快的變異株，對防疫帶來嚴峻考驗。台灣至今並未檢出變異株BA.5.1.7，王必勝表示，面對新變異株，現階段手邊資料沒有這麼完整，傳染率、重症、致死率等仍待觀察才能定論。（編輯：張雅淨）1111011

（指揮中心提供）

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