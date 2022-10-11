本土BA.5占比近9成 暫未驗出BA.5.1.7變異株

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國內11日確診病例最新基因定序結果，新驗出111例BA.5本土個案，驗出占比達89.5%。圖為10日民眾到士林官邸出席活動。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北11日電）國內確診病例最新基因定序結果，新驗出111例BA.5本土個案，驗出占比達89.5%，已接近9成；另外，國內至今沒有檢出日前在廣東韶關出現中國首次檢出的變異株BA.5.1.7。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，國內新增267例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株確定病例，分別為124例本土個案（111例BA.5、1例BA.4、12例BA.2）及143例境外移入（109例BA.5、8例BA.4、12例BA.2.75、14例BA.2）。

新增的111例本土BA.5個案，占上週所有已定序124例的89.5%；以年齡區分，兒少個案19例，沒有兒少中重症個案、成人個案92例；地區分布為北部57例最多、中部28例次之，再者為南部24例及東部2例。羅一鈞說，目前國內本土個案和境外移入病例都以BA.5株為主，和國際趨勢一致。

截至目前國內今年累計檢出Omicron亞型變異株，境外移入確定病例包含BA.5為1111例、BA.4為100例、BA.2.75為44例、BA.2為1020例；另本土確定病例累計743例BA.5、5例BA.4、2513例BA.2，尚無BA.2.75本土確定病例。

中國廣東韶關出現首次檢出的變異株BA.5.1.7，韶關市政府指出，BA.5.1.7是傳染性極強、傳播速度極快的變異毒株，對防疫帶來嚴峻考驗。對此，羅一鈞特別提到，台灣至今並未檢出變異株BA.5.1.7。（編輯：陳政偉）1111011