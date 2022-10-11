10/11本土4萬1364例 增36死、74中重症[影]

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COVID-19疫情重創航空市場，2年多來，國際機場航廈顯得冷清，期盼13日邊境鬆綁後，人氣逐日回升。圖為航空公司工作人員11日上午在台北松山機場為旅客指引排隊動線。中央社記者裴禛攝 111年10月11日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北11日電）COVID-19本土個案今天新增4.1萬人，單日病例連續2天降低，可能與國慶連假門診休診效應有關；另外，今天新增1名30多歲罹癌男性，確診3天疑心肌梗塞病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午說明，今天週二新增4萬1364例本土個案，較上週二減少約8100例（16.5％），確診個案新增中重症74例（中症39例、重症35例），其中36人死亡；境外移入增74例。

今天新增36例死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡病例中較年輕個案為1名30多男子，本身有癌症病史並接受化療，曾接種2劑COVID-19疫苗。

這名個案在9月30日快篩陽性，經診所視訊確認通報，考量癌症等共病因素安排住院，住院中因出現心臟衰竭等情形，懷疑是心肌梗塞引起，經醫療團隊積極救治，仍不幸在10月2日過世，死因為心臟衰竭疑心肌梗塞、COVID-19確診。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情監測狀況，羅一鈞說，採檢陽性率出現變化，工作人員從1.3％降至1.1％，機構住民陽性率則是1.4％降至1.1％，較上週降低；機構投藥率91％。

據指揮中心統計，上週新增530名工作人員、1136名住民確診，自今年1月1日至10月9日，通報確診的機構數達1688家，確診住民人數為5萬4868人、確診工作人員數為1萬6255人。

這波本土疫情自4月起統計至10月9日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4573人，累計死亡人數1370人；10月3日至9日新增死亡人數為12人，護理機構9人最多、社福機構3人次之。

據指揮中心統計，今年1月至10月10日，本土輕症、無症狀個案累計682萬3757例、占99.56％，中症累計1萬7078例、占0.25％，重症累計1萬2663例、占0.19％，至於死亡累計1萬766人。（編輯：陳清芳）1111011

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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