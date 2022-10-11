日本免簽自由行開跑 大阪成最受旅客歡迎地

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）日本今天起全面開放免簽自由行，許多旅客都迫不及待想去日本玩。國際知名旅宿平台Airbnb今天公布一項調查，最受全球旅客歡迎的前10大日本旅遊目的地，大阪排名第1。

Airbnb今天發布新聞稿，公布最受全球旅客歡迎的前10大日本旅遊目的地，大阪不僅擠下東京奪得冠軍，福岡、京都和札幌等日本主要城市也榜上有名。

Airbnb也分享最讓全球旅客心動的日本住宿清單，包括：東京市中心的大坪數公寓酒店，或擁有可愛山羊寶寶的鄉村老宅，盼能為訂好機票但還沒決定住宿的台灣旅客激發旅遊靈感，找到最適合自己的房源。

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Airbnb從訂房數據也發現，位在北海道、以豐富降雪量與鬆軟雪質著稱的新雪谷町，躋身進入排行榜第10名，顯示全球旅客在蓄勢待發飛往日本旅遊的同時，也已經準備好要再訪北海道迷人的粉雪世界，享受恣意穿梭山林的滑雪樂趣。

除大阪與新雪谷町外，Airbnb公布的最受全球旅客歡迎的前10大日本旅遊目的地，2至9名依序是東京都、新宿區（東京都）、澀谷區（東京都）、福岡市、京都府、台東區（東京都）、札幌市、沖繩縣。（編輯：陳政偉）1111011