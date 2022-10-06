次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

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指揮中心宣布10月11日起開放18歲以上民眾接種次世代疫苗，北市10月6日起開放線上預約。圖為9月24日北市聯醫中興院區民眾接種莫德納次世代疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社網站6日電）COVID-19本土個案5日新增逾5萬例，疫情連續10天較前一週同期上升，是這波BA.5疫情的高峰，指揮中心考量現階段仍是Omicron亞型變異株疫情流行期，且年輕族群感染率較高，宣布10月11日起開放18歲以上民眾接種次世代疫苗。各縣市的疫苗要去哪裡打？可以先上網預約嗎？打完有哪些副作用？中央社整理相關資訊帶你一次了解。

Q：次世代疫苗如何預約？要去哪裡打？

A：次世代疫苗預約接種可到疾管署網站，進入「COVID-19疫苗接種院所地圖」，在右上角點選欲接種的疫苗劑別（1、2劑或追加劑）與廠牌，再依據縣市與行政區，查詢提供疫苗施打的醫療院所，進行電話預約。疾管署也公布各縣市隨到隨打疫苗接種站，民眾可前往指定地點接種。

台北市預約系統https://booking.health.gov.tw/Home/notyet

新北市合約院所查詢（預約系統https://vacbooking.ntpc.gov.tw/）

https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=8342

桃園市合約院所查詢https://reurl.cc/W1mAek

台中市合約院所查詢https://www.health.taichung.gov.tw/2171880/Lpsimplelist

台南市預約系統https://health-reservation.tainan.gov.tw/

高雄市預約系統https://vaccine.kcg.gov.tw/

Q：我可以打次世代疫苗嗎？

A：指揮中心目前開放次世代疫苗接種對象如下：

1. 65歲以上長者

2. 長照機構住民

3. 18歲以上免疫不全及免疫力低下者

4. 醫事人員

5. 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員

6. 18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者

7. 18至64歲成人

Q：施打間隔是多長？

A：莫德納次世代雙價疫苗適用於18歲以上追加接種，追加劑與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）接種間隔至少3個月以上。

Q：次世代疫苗有哪些副作用？

A：不良反應與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，沒有發現新的安全疑慮。

Q：打疫苗要帶什麼證件？

A：接種前應備妥小黃卡及健保卡或其他可證明身分證件，並接受醫生評估。18歲至20歲民眾如自行前往接種，要帶家長簽具的意願同意書；若由家長陪同前往，本人與家長要在現場共同簽署意願同意書。

Q：什麼是次世代疫苗？

A：莫德納雙價疫苗為次世代疫苗，每劑0.5mL，含有25微克原型株mRNA及25微克Omicron BA.1變異株mRNA。

食藥署表示，莫德納次世代疫苗的一項第2、3期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優對抗Omicron BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗Omicron BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。（編輯：簡莉庭、鄭懿君）1111006