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次世代疫苗18歲以上都可打 台北市6日開放預約

2022/10/5 17:52（10/5 18:10 更新）
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圖為台北市立聯合醫院中興院區9月24日開放民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾上午前往報到處準備施打。（中央社檔案照片）
圖為台北市立聯合醫院中興院區9月24日開放民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾上午前往報到處準備施打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）莫德納次世代雙價疫苗接種對象11日起擴大至18歲以上民眾，台北市衛生局表示，明天起開放預約第3、4劑接種，與前一劑間隔至少12週以上，鼓勵符合資格民眾多加利用。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納次世代雙價疫苗9月24日開打至今接種數不高，約有280萬劑可供施打，因此10月11日起接種對象開放擴大至18歲以上民眾。

台北市衛生局傍晚發布新聞稿表示，台北市COVID-19疫苗接種預約系統明天將更新，上午9時起提供18歲以上民眾預約莫德納次世代疫苗作為第3、4劑（追加劑、第2次追加劑），此次預約至7日晚間9時截止。

衛生局提醒，與前一劑接種間隔至少12週以上，曾確診者則須間隔3個月以上，由於預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應自行確認，接種時攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所確認接種劑別及間隔符合後再施打。

衛生局說明，現階段核准的莫德納次世代疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，研究顯示對抗Omicron變異株有較佳的免疫反應，由於疫情仍屬高原期，加上邊境管制即將開放，為保障民眾健康，請符合資格民眾儘速接種，以降低感染後重症及死亡的風險。

衛生局指出，統計至昨天，北市共替2萬9510人接種莫德納次世代雙價疫苗，無法透過預約系統預約者可逕自至各大合約醫院開設的疫苗特別門診掛號，相關訊息可查閱台北市衛生局網頁「新冠肺炎（COVID-19）公費疫苗接種專區」。（編輯：李亨山）1111005

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