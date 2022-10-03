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重複感染定義放寬 14天以上發病符合條件可通報

2022/10/3 14:36（10/3 14:49 更新）
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指揮中心3日公布，經專家會議決議，放寬重複感染定義。（指揮中心提供）
指揮中心3日公布，經專家會議決議，放寬重複感染定義。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）指揮中心今天公布，經專家會議決議，放寬重複感染定義，將發病日或採檢日從原本的1至3個月內，下修為14天以上，符合症狀惡化、PCR或快篩陽性等2大條件可通報重複感染。

據中央流行疫情指揮中心統計，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生迄今，國內共有3萬110例通報為重複感染者，其中約635例個案不到30天就被研判為重複感染，約占2.1%，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，雖仍算極少數案例，但經專家建議，指揮中心修訂重複感染定義，放寬研判天數。

據新版重複感染定義及處置，羅一鈞在今天下午疫情記者會中說明，距前一次發病日或採檢日14天起至3個月內者，需要出現原慢性症狀惡化、或出現發燒、或有新呼吸道症狀，加上PCR檢驗陽性（Ct值小於27）或快篩陽性，並經臨床醫師診斷為重複感染者，經通報後即依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

針對距前一次發病日或採檢日3個月以上，羅一鈞說，PCR檢驗陽性或快篩陽性者，原則視為新感染個案，也依現行確診病例處理原則，啟動相關防疫措施及醫療處置。

羅一鈞說明，上述對象若經醫師綜合評估，如目前有無疑似症狀、接觸史、旅遊史、快篩檢驗結果、PCR檢驗結果陽性（Ct值大於等於30）等，研判非屬新感染個案，則排除確診。

羅一鈞強調，距前一次發病日起14天內，PCR檢驗陽性或快篩陽性者，原則視為同一病程。羅一鈞表示，前述事項及醫療院所通報流程等已於9月30日函知各地方政府衛生局轉轄區醫療院所辦理，相關防治措施也將視國內疫情變化適時調整。（編輯：張雅淨）1111003

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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