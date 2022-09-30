出入境團客最新指引 外國旅客不得與台人同桌共餐

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣自10月13日起開放入、出境團體旅遊，交通部觀光局今天公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，對食、宿等都有規定，其中國外旅遊團旅客不得與國人同桌共餐。

觀光局發布新聞稿，配合行政院「0+7」方案，同步自10月13日起，開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，為利旅行業者於邊境開放及解除禁團令後，能有完整配套措施有所依循，今天公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」（旅行業辦理出境團體旅遊操作指引、旅行業辦理入境團體旅遊操作指引 ）。

「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」規範事項，包含「參團旅客及旅行業者組團應遵循事項」、「旅遊產品營運規劃及行程安排」、「旅程間防疫措施」及「返台檢疫措施」，觀光局請旅行業者及導遊、領隊皆應熟悉指引規範，並遵循本指引相關規定處理。

（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）

（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）

根據觀光局公告的指引，國外旅遊團旅客在台染疫，配合台灣現行防疫規定衍生的費用由旅客自付，旅客入境自主防疫期間以家用抗原快篩，確診應至指定場所居家照護或就醫治療。

指引中也對國外旅遊團旅客的食、宿、遊、購、行做規範，規定旅行社應安排國外旅客至符合衛福部所訂「餐飲業防疫管理措施」的餐廳用餐，且不得與國人同桌共餐，並提醒旅客用餐期間依台灣對外食的規定，用餐離開座位時及餐點使用完畢應立即配戴口罩。

觀光局說明，不得與國人同桌共餐主要是保護國外旅遊團旅客。

住宿部分，國外團體旅遊旅客，同住家屬或同行者不受1人1室限制，但行程間不得更換同住者名單。

無論國外旅遊團來台灣或台灣旅遊團到國外，都建議投保海外醫療險等相關保險，在旅遊期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），採檢起7日內都應暫緩搭機。（編輯：陳政偉）1110930