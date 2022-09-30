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出入境團客最新指引 外國旅客不得與台人同桌共餐

2022/9/30 17:45（9/30 18:09 更新）
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台灣10月13日起開放入、出境團體旅遊，交通部觀光局公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」。圖為9月29日桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
台灣10月13日起開放入、出境團體旅遊，交通部觀光局公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」。圖為9月29日桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣自10月13日起開放入、出境團體旅遊，交通部觀光局今天公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，對食、宿等都有規定，其中國外旅遊團旅客不得與國人同桌共餐。

觀光局發布新聞稿，配合行政院「0+7」方案，同步自10月13日起，開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，為利旅行業者於邊境開放及解除禁團令後，能有完整配套措施有所依循，今天公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」（旅行業辦理出境團體旅遊操作指引旅行業辦理入境團體旅遊操作指引 ）。

「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」規範事項，包含「參團旅客及旅行業者組團應遵循事項」、「旅遊產品營運規劃及行程安排」、「旅程間防疫措施」及「返台檢疫措施」，觀光局請旅行業者及導遊、領隊皆應熟悉指引規範，並遵循本指引相關規定處理。

（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）

根據觀光局公告的指引，國外旅遊團旅客在台染疫，配合台灣現行防疫規定衍生的費用由旅客自付，旅客入境自主防疫期間以家用抗原快篩，確診應至指定場所居家照護或就醫治療。

指引中也對國外旅遊團旅客的食、宿、遊、購、行做規範，規定旅行社應安排國外旅客至符合衛福部所訂「餐飲業防疫管理措施」的餐廳用餐，且不得與國人同桌共餐，並提醒旅客用餐期間依台灣對外食的規定，用餐離開座位時及餐點使用完畢應立即配戴口罩。

觀光局說明，不得與國人同桌共餐主要是保護國外旅遊團旅客。

住宿部分，國外團體旅遊旅客，同住家屬或同行者不受1人1室限制，但行程間不得更換同住者名單。

無論國外旅遊團來台灣或台灣旅遊團到國外，都建議投保海外醫療險等相關保險，在旅遊期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），採檢起7日內都應暫緩搭機。（編輯：陳政偉）1110930

（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
（圖取自交通部觀光局網頁taiwan.net.tw）
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