指揮中心存廢 王必勝：涉及疫苗等EUA、收尾須時間

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）隨國境逐步解封，疫情指揮中心存廢引關注，外界質疑恐成陳時中第二競選總部。指揮官王必勝今天重申，指揮中心維持中立、不分黨派，裁撤與否也涉及疫苗等EUA，收尾還須時間。

有媒體報導，國民黨立委賴士葆批評，中央流行疫情指揮中心僅剩下報數的功能，若不裁撤會變成民進黨台北市長參選人陳時中的第二競選總部。

衛生福利部長薛瑞元上午出席「注你一臂之力」111年度公費流感疫苗開打記者會後接受媒體聯訪時對此表示，「又有人在做夢了」。

薛瑞元指出，指揮中心是否裁撤要看實際疫情發展，由行政院決定，但不管是防疫指引、命令，還有如藥品、快篩等緊急使用授權（EUA），都跟指揮中心的存在掛鉤，若覺得急迫性沒有那麼大，可以降級，至於裁撤茲事體大，恐要好好考慮。

指揮中心指揮官王必勝接受媒體電話聯訪時說明，EUA在通過時都會附帶期限，包括藥品、疫苗、物資如快篩等EUA都是隨著指揮中心解散就停止，換言之就是不能再使用。

王必勝表示，還有如藥物或疫苗是否已取得藥證，申請正式藥證需要的資料更多，比方說三期臨床試驗、真實世界相關數據等，食藥署都會不斷提醒可以申請就快點來申請，至於暫時無法申請或是希望之後仍能繼續使用者，就由主管機關訂定一個明確終止時間。

儘管有些疫苗在國外已拿到藥證，王必勝說，疫苗一直在演進，現在已走到次世代階段，拿到藥證的藥品也不見得會有人用，廠商也會考慮要不要花費這麼多時間申請藥證，這就是EUA在緊急狀態下授權，跟正式申請藥證不同之處。

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王必勝再次強調，他上任以來都是維持中立、不分黨派，是全民的指揮中心，另也提醒COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異病毒株是去年11月出現，今年秋冬是否會有新變種病毒還須觀察。

此外，王必勝說，疫情離流感化還有一段距離，工作也還未常態化，仍持續採購並推動新疫苗施打，雖然邊境預計13日解封，還有很多國內防疫措施都在進行中，尚未解除，收尾還需要時間。（編輯：陳政偉）1111001