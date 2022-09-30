指揮中心112年6月退場？王必勝：也可能降級開設

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（中央社記者沈佩瑤、陳至中台北30日電）國境逐漸解封，中央流行疫情指揮中心存續將隨特別條例於明年6月底到期，指揮官王必勝今天說，指揮中心由行政院宣布成立或解散，也可能降級開設，視實際狀況決定。

針對國境解封後指揮中心退場議題，台灣民眾黨立委賴香伶今天上午在立法院質詢時表示，指揮中心存續是否隨紓困振興特別條例期限至明年6月30日，衛生福利部長薛瑞元回應「是」，並表示有許多銜接事務是在指揮中心的命令下執行。

指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，指揮中心由行政院宣布成立，未來要解散也是由行政院決定。

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王必勝說，除解散，也有降級開設的可能性，這還是要看疫情狀況，包括確診數、中重症、有沒有更具威脅性變種病毒、流感化程度等，當工作常態化，且達到一定條件，即可降級開設或解散，視實際狀況而定。

媒體詢及，10月13日將解除禁團令，卻排除中國大陸及港澳部分。王必勝表示，指揮中心決定大方向，提供相關指引，細節則由各主管部會調整，例如交通部規範防疫車輛、旅行團等，外交部考量免簽等相關問題，中國大陸及港澳部分就是由陸委會決定，但會滾動式檢討，有變化再跟大家報告。（編輯：陳政偉）1110930