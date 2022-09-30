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指揮中心何時退場？ 薛瑞元：隨特別條例明年6月到期

2022/9/30 12:42（9/30 13:13 更新）
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國境解封後指揮中心是否退場，衛福部長薛瑞元表示，有許多銜接事務是在指揮中心的命令下執行，將隨特別條例延長至明年6月。圖為中央流行疫情指揮中心2020年舉行記者會。（中央社檔案照片）
國境解封後指揮中心是否退場，衛福部長薛瑞元表示，有許多銜接事務是在指揮中心的命令下執行，將隨特別條例延長至明年6月。圖為中央流行疫情指揮中心2020年舉行記者會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北30日電）針對國境解封後指揮中心退場議題，立委賴香伶立院質詢時表示，指揮中心存續是否隨紓困振興特別條例期限至明年6月30日，衛生福利部長薛瑞元回應「是」，並表示有許多銜接事務是在指揮中心的命令下執行。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委賴香伶今天質詢時詢問薛瑞元，若新冠肺炎改為非第五類法定傳染病，指揮中心存在目的為何。

薛瑞元回應，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例期限有效期間內，有許多銜接事務是在指揮中心的命令下執行。

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賴香伶詢問，指揮中心要不要降低記者會次數、要不要存在，薛瑞元表示，新冠肺炎是否要從五類傳染病改為四類傳染病、疫情指揮中心是否要降級，一級降為二級，這是兩個獨立的事情；會妥善規畫，指揮官由行政院長指派，是否要降至哪一級還是由院長決定。

賴香伶追問，特別條例期限延長至明年6月30日，是否指揮中心要存在到明年6月30日，薛瑞元則回覆「是」。（編輯：林淑媛）1110930

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