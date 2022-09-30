確診者7+7後7擬搭配快篩 可望外出用餐

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（中央社記者沈佩瑤、陳至中台北30日電）國內確診者居家照護7+7規定可望放寬。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，經專家討論認為後7天不能外出聚餐聚會有必要調整，最快下週公布並施行。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，入境免居家檢疫0+7新制將在10月13日上路，各界關注國內確診者居家照護7+7（7天居家隔離和7天自主健康管理）規定是否同步放寬。

羅一鈞下午在疫情記者會中表示，經專家會議討論，針對後7天自主健康管理，確診民眾不能到餐廳和親友用餐，認為有必要做調整，目前正在規劃朝「搭配一次家用快篩陰性」方式做調整，詳細程序和文字研擬中，預計下週擇期公布實施。

至於前7天是否會一併調整放寬，羅一鈞說，會議中也有專家提出意見，但尚未達成一致意見，因此近期沒有要做調整。

羅一鈞重申，確診者解隔條件從今年5月31日修訂至今不變，確診者居家照護7天後，須進行7天自主健康管理，簡稱7+7；但若非重症且收治醫院或加強版集中檢疫所個案，在最初7天內，第5到7天時1次快篩陰性、或5天內2次快篩陰性，都可以提前解除隔離。

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羅一鈞說明，快篩陰性提前解隔條件，也適用於外籍確診旅客，尤其很多人可能在國外確診過，處於陰陰陽陽的時期，未來會越來越多這樣的情形，由於外籍旅客在國內沒有固定住所，若確診將安排到集中檢疫所，只要達成快篩陰性條件即可提前解隔，不一定要隔離滿7天。

指揮中心指揮官王必勝補充，「後面7天將調整成7+N，N小於等於7」，專家討論認為篩檢陰性就可以不用自主健康管理了，但到底是第幾天陰性就不一定，之前就說過後7會先處理，但還需要討論，最快可能下週對外說明。（編輯：管中維）1110930