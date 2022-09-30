9/30本土4萬3280例 增50死、149中重症

（中央社記者沈佩瑤、陳至中台北30日電）國內連續5天COVID-19本土病例新增數較上週同期多，指揮中心今天公布新增本土4萬3280例，仍在高峰期。另外，今天新增1例MIS-C為2歲女童，仍住院治療中。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，指揮中心疫情監測組組長周志浩在今天下午中央流行疫情指揮中心記者會說明，今天國內新增本土4萬3280例本土病例，確診個案新增中重症149例（中症98例、重症51例），其中50人死亡；另外，境外移入增225例。



今天新增50例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡病例中較年輕為3名40多歲個案，皆有慢性病史。



羅一鈞說，今天新增1例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）為2歲女童，已接種1劑疫苗、無慢性病，曾在8月10日確診，9月22日起出現發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，9月26日至急診，檢查發現草莓舌、發炎指數升高等情形，懷疑MIS-C住院，經治療後生命徵象穩定，仍住一般病房，預計近期可出院。



據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共234例，31例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、151例MIS-C、2例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有34人死亡，12例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至9月29日，本土輕症、無症狀個案累計634萬658例、占99.56%，中症累計1萬5985例、占0.25%，重症累計1萬1975例、占0.19%，其中死亡累計1萬199人。（編輯：陳政偉）1110930

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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