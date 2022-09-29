入境團客須每2天快篩 導遊領隊負檢查責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部長王國材29日說，將儘快公布團體旅客出入境指引，包含入境旅客每2天要快篩1次，且導遊領隊有檢查責任。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）10月13日開放邊境，不過團體旅客出入境指引尚未對外公布。交通部長王國材今天說，會儘快公布相關規範，包含入境旅客每2天要快篩1次，且由導遊領隊有檢查責任。

衛生福利部說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

交通部觀光局發布新聞稿表示，同步從10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，但中國大陸、香港與澳門地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來台觀光團體。

在「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」方面，觀光局說，待指揮中心核定後，就會儘快公布。

王國材接受媒體聯訪指出，相關指引應該很快就會公布，內容包含入境團雖然是0+7，但來台期間每2天就要快篩1次，且導遊領隊要負責檢查，若團員陽性就須通報。

王國材表示，出境方面則是要求旅客要打滿3劑疫苗，且業者要注意國外的防疫規範，且要求導遊領隊都要掌握團員狀況等。

保險方面，王國材表示，則是建議旅客要保醫療險及旅遊平安險，但並未強制。（編輯：管中維）1110929