更多編輯台推薦新聞：
楊昆弼飛靶世錦賽闖4強 取得巴黎奧運資格台灣第一人
運動

楊昆弼飛靶世錦賽闖4強 取得巴黎奧運資格台灣第一人

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入境團客須每2天快篩 導遊領隊負檢查責任
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展2/300
首頁 / 生活

入境團客須每2天快篩 導遊領隊負檢查責任

2022/9/29 16:37（9/29 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部長王國材29日說，將儘快公布團體旅客出入境指引，包含入境旅客每2天要快篩1次，且導遊領隊有檢查責任。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
交通部長王國材29日說，將儘快公布團體旅客出入境指引，包含入境旅客每2天要快篩1次，且導遊領隊有檢查責任。圖為入境旅客在台北松山機場準備搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）10月13日開放邊境，不過團體旅客出入境指引尚未對外公布。交通部長王國材今天說，會儘快公布相關規範，包含入境旅客每2天要快篩1次，且由導遊領隊有檢查責任。

衛生福利部說，10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，在入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出，需有2日內陰性結果。

交通部觀光局發布新聞稿表示，同步從10月13日起開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體，但中國大陸、香港與澳門地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來台觀光團體。

在「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」方面，觀光局說，待指揮中心核定後，就會儘快公布。

王國材接受媒體聯訪指出，相關指引應該很快就會公布，內容包含入境團雖然是0+7，但來台期間每2天就要快篩1次，且導遊領隊要負責檢查，若團員陽性就須通報。

王國材表示，出境方面則是要求旅客要打滿3劑疫苗，且業者要注意國外的防疫規範，且要求導遊領隊都要掌握團員狀況等。

保險方面，王國材表示，則是建議旅客要保醫療險及旅遊平安險，但並未強制。（編輯：管中維）1110929

延伸閱讀
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿觀光客10/13入境勸導戴口罩 惡意違規不排除開罰0+7將上路防疫旅館全退場 確診者同團旅客快篩陰可出門0+7防疫旅館退場 每房補助業者5000元羅一鈞：香港0+3比台灣0+7更嚴 須4次PCR且不可去餐廳日本10/11鬆綁邊境開放自由行 短期入境免簽證
王國材
降機車事故死亡率 王國材：考照擬增路考義媒重批中國欲孤立台灣 籲各國挺台加入國際民航組織
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
入境0+7免居家檢疫10/13上路 無症狀可搭乘大眾運輸