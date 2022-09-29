觀光客10/13入境勸導戴口罩 惡意違規不排除開罰

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）入境免居檢0+7新制10月13日上路，觀光客入境將勸導戴口罩。中央流行疫情指揮中心今天說，無論外籍旅客和國人，依法遇違規以勸導為主，惡意或重複犯規，不排除開罰。

台灣逐步走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共存，國境自今天起分階段解封，由於目前許多國家都已解除口罩令，台灣仍規定必須戴口罩。

指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，依傳染病防治法，不管國人或是外國人都是同一個法律，如果遇到違規會以規勸為主，若真的是有比較惡意的，或重複的犯規，不排除開罰。

至於口罩何時開放，王必勝強調已說明多次現在還沒有到討論口罩解封時間，最重要是看國內疫情狀況，目前評估希望達到社區低度流行一段時間後才考慮這問題，很多專家有很多不同標準，都會參考。

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此外，10月13日邊境開放後，仍暫時維持每週入境人數15萬人，業者認為沒有真正恢復正常生活。王必勝說，目前暫定上限是為了觀察開放效應，雖然評估影響不大，但解封過程逐步開放，有需要且情況允許就往下開。

媒體詢及，國人若在海外確診，目前規定採檢日7天後才能回國。王必勝說，在海外確診就是檢查日7天後才能回來，主要考量搭乘航空器傳染性比較高，對其他旅客健康有威脅，規定目前不會改變。（編輯：管中維）1110929