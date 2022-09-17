莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

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圖為6月民眾到桃園巨蛋體育館施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社17日電）本土BA.5疫情升溫，指揮中心估9月中下旬將達到高峰，單日確診人數可能衝破5萬。接種疫苗是預防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症、死亡重要關鍵，莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80萬劑到貨，指揮中心指揮官王必勝建議，高風險族群符合資格就快施打。哪些人可以優先接種？與原型株疫苗差別在哪？中央社整理QA帶你看懂。

什麼是次世代疫苗？

莫德納雙價疫苗為次世代疫苗，每劑0.5mL，含有25微克原型株mRNA及25微克Omicron BA.1變異株mRNA。

食藥署表示，莫德納次世代疫苗的一項第2、3期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，能夠誘發較優對抗Omicron BA.1變異株的中和抗體免疫反應；而探索性分析數據顯示，雙價疫苗也能夠誘發對抗Omicron BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

施打間隔時間？

莫德納次世代雙價疫苗適用於18歲以上追加接種，追加劑與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）接種間隔至少3個月以上。

哪些人有機會優先接種？中央流行疫情指揮中心表示，據統計，預估符合接種莫德納次世代疫苗資格的兩個階段對象約有678萬人。

第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

確切開放施打對象及時程，尚待指揮中心公布。

有副作用嗎？

不良反應與原型株疫苗相似，並以輕中度為主，常見為注射部位疼痛及腫脹、疲倦、頭痛和肌肉痠痛等，沒有發現新的安全疑慮。

BA.1次世代疫苗能對抗BA.5？

指揮中心專家張上淳說，根據莫德納藥廠提供資料，無論追加接種者曾否感染，含BA.1次世代疫苗的體內中和抗體效價，對抗Omicron的BA.4及BA.5的中和抗體幾何平均效價比值（GMR），是第一代疫苗的1.68倍；接種前未感染者，雙價疫苗追加劑GMR為1.69倍，間接推論可防範BA.4及BA.5引起的重症。

為什麼不買BA.5次世代疫苗？王必勝表示，次世代疫苗主要有2種劑型，針對COVID-19「原型株+BA.1」是近期剛出來的疫苗，已完成第2、3期臨床試驗，核准使用國家有英國、瑞士、澳洲、歐盟、加拿大與台灣。

另一款次世代疫苗則為「原型株+BA.4/BA.5」，目前只有動物試驗，輔以BA.1臨床試驗作佐證，僅有美國於8月31日通過。王必勝也說，莫德納目前無法供貨針對BA.5的雙價疫苗給美國以外其他國家。

（指揮中心提供）

要先接種BA.1雙價疫苗還是等BA.5雙價疫苗？

王必勝表示，基於疫情升溫，建議符合接種條件的群族，尤其65歲以上長者、嬰幼兒或免疫不全患者，可接種BA.1次世代雙價疫苗。

至於非高風險族群若想等BA.5次世代雙價疫苗，王必勝說，「我覺得是可以等」，會盡快採購，BNT跟莫德納2家公司都說9月下旬給資料審核，將盡快完成審核，若通過就會進行採購，「進貨是11月後的事情」。（編輯：唐元元）1110917