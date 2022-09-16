王必勝：估9月底達疫情高峰 10月上旬邊境解封機會小

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北16日電）網路流傳邊境10月10日要開放的訊息，指禁團令也會解除。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在疫情記者會上表示，依模型推估疫情趨勢，10月上旬邊境解封機會小。

昨晚有網友在批踢踢實業坊（PTT）的八卦板（Gossiping）上以「邊境10月開放」為題貼文，指出「邊境管理及開放建議」表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得，內容包括邊境開放分2階段，第1階段為9月19日公布、9月26日實施的「3+4全程1人1室」，第2階段為10月3日公告、10月10日實施的「0+7免居隔」。

疫情指揮中心發言人莊人祥上午表示，是研議中草案，內容還會調整。

王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會答覆相關問題時說，因應世界各國逐漸開放，疫情在可控情況下，指揮中心已積極規劃與各部會討論邊境開放作為，過程中有各種提案，目前詳細討論中，涉及各部會業管，請各部會帶回深入規劃後再與指揮中心討論。

王必勝說，邊境開放時間點要看疫情，以今天來看，連續4天確診人數都在4萬例以上，依模型推估，可能下週三（21日）或下下週三（28日）達最高點，過後趨勢會往下，應該已到10月初，開放措施會影響很多變化，要給各部會及相關單位、民眾準備時間，10月上旬解封的機會小。

針對外傳10月邊境解封時，取消禁團令，每天允許入境人數是2萬人。

王必勝說，內容已改變，邊境解封時間點與內容討論後要修正，再提案討論出真正適合的政策，內容部分有些前期可推動會先去做，0+7有很多面向，包括：總量管制數量、自主防疫規定如何調整、禁團令、簽證、防疫旅館、防疫車隊調整、入境交通都是要考慮的面向，因長時間邊境管制，解封時很多事要思考清楚，安排妥當才會一併宣布。（編輯：陳政偉）1110916