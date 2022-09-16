網傳邊境開放規劃表格 莊人祥：研議中草案

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網路流傳一張「邊境管理及開放建議」表格，詳細寫出規劃與時程，疫情指揮中心發言人莊人祥16日說，是研議中草案，內容還會調整。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）網路流傳一張「邊境管理及開放建議」表格，詳細寫出調整3+4全程1人1室、入境檢疫0+7等規劃，並註明時程。疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，是研議中草案，內容還會調整。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響超過2年半，隨國境逐漸開放，各界關注入境檢疫進一步放寬0+7。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性比較低。

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昨晚有網友在PTT的Gossiping板上以「邊境10月開放」為題PO文，強調「邊境管理及開放建議」這張表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得了，內容包括邊境開放分2階段，第1階段為9月19日公布、9月26日實施的「3+4全程1人1室」，第2階段為10月3日公告、10月10日實施的「0+7免居隔」方案。

對此，莊人祥稍早說是研擬中的草案，但日期及內容都還會再調整。（編輯：管中維）1110916